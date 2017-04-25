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В Тюмени разверзся асфальт24 апреля в 13:56

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На улице Профсоюзной.

В Тюмени вновь "продырявился" асфальт. На этот раз яма образовалась рядом с домом №30 по улице Профсоюзной - туда провалился мусорный бак.

На снимках, выложенных в соцсетях, видно, что в выбоине стоит вода, передает "Уралинформбюро". Возможно, причиной происшествия стала коммунальная авария. В пресс-службе ООО "Тюмень Водоканал" оперативно получить комментарий не удалось.

Кроме того, пользователи выкладывают фотографии треснувшего тротуара на улице Кремлевской. Горожане пишут, что покрытие мог разрушить проехавший по нему грузовик.

Стоит добавить, что на улицах Тюмени регулярно проваливаются дороги и тротуары. В этом году покрытие проседало на Газовиков, а также в районе перекрестка Советская - Профсоюзная.

Ранее по теме:
В Тюмени на дороге образовался метровый провал

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