Он выжил.

23 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Крауля, 56 из окна выпал молодой человек, передает "Уралинформбюро". Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

"Молодой парнишка, около 20-и лет. Мы даже не поняли с какого этажа выпал, вроде на 8 и 9 этаже были открыты окна! Когда в реанимацию грузили был жив, дальше незнаю", - написала Лара Мирзеханова (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В областном СУ СКР и городском УМВД не в курсе произошедшего.