На Среднем Урале 12 мостов ушли под воду24 апреля в 18:13
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Нарушено автомобильное сообщение.
Из-за половодья в Свердловской области стали непроезжими 12 мостов. Произошло это после повышения уровня воды в реках Сосьва (кроме верховий), Ница, Тура и Тавда. В результате отрезанными от цивилизации оказался 31 населенный пункт.
Затоплены мосты в Махневском, Ирбитском и Алапаевском муниципальных образованиях, Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, а также в Туринском городском округе. Кроме того, на период половодья разобран мост в Талицком ГО у села Яр.
"После схода на реках ледяного покрова будут организованы лодочные и паромные переправы", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным спасателей, на изолированных "большой водой" территориях есть необходимые запасы продуктов и медикаментов.
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