Проводится дознание.

Поздним вечером 22 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Трубачева водитель ВАЗа сбил 24-летнего пешехода и скрылся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на неосвещенном участке дороги, молодой человек шел по правой обочине, от полученных травм он скончался на месте.

Спустя некоторое время полицейские обнаружили ВАЗ-2110 со следами наезда. Устанавливается личность водителя и его причастность к ДТП. Проводится дознание.