×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Миассе при взрыве в гараже погиб мужчина24 апреля в 15:26

  • Текст

Еще один пострадал.

23 апреля 2017 года в Миассе произошел взрыв в гараже, передает "Уралинформбюро". Под завалами оказались два человека, один из них погиб.

"Где-то в 20:00 прогремел взрыв жесть взорвался гараж сказали газель рядом тоже, по слухам придавило одного мужчину говорят труп. Взорвался газовый баллон и столб фонарный чуть не упал", - пишут очевидцы в группе "Инцидент Миасс" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Второй мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Получить оперативный комментарий в СУ СКР на момент публикации новости не удалось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×