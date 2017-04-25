Еще один пострадал.

23 апреля 2017 года в Миассе произошел взрыв в гараже, передает "Уралинформбюро". Под завалами оказались два человека, один из них погиб.

"Где-то в 20:00 прогремел взрыв жесть взорвался гараж сказали газель рядом тоже, по слухам придавило одного мужчину говорят труп. Взорвался газовый баллон и столб фонарный чуть не упал", - пишут очевидцы в группе "Инцидент Миасс" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Второй мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Получить оперативный комментарий в СУ СКР на момент публикации новости не удалось.