Женщина в реанимации.

В Челябинске педиатр областной больницы №2 попала в реанимацию с инсультом после вызова к ребенку. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в медучреждении. Мама больного ребенка осталась недовольна действиями врача. Сначала она заперла женщину в квартиле, после этого грубо вытолкала ее в подъезд. Инцидент произошел 22 апреля 2017 года.

"От стресса у врача случился гипертонический криз, который привел к инсульту. Она уже три дня в реанимации, у нее рука отнялась", - рассказал заведующий станцией детской неотложной помощи ОКБ №2 Владислав Волков.

Коллеги педиатра уже обратились в полицию. В пресс-службе УМВД Челябинска подтвердили, что ведется проверка.

Стоит напомнить, 10 апреля 2017 года челябинец избил участкового врача. Из-за просьбы медика увезти в другую комнату собаку, мужчина набросился на девушку с кулаками. У врача закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы на голове и бедре, ушибы груди и ребер. Буяну предъявлено обвинение по двум статьям.

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