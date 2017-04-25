×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале в районе ПО "Маяк" нашли гранатомет24 апреля в 16:57

  • Текст

Опасное место оцепили.

В поселке Новая Теча Озерского городского округа обнаружен противотанковый гранатомет. Об опасной находке в окрестностях крупнейшего ядерного объекта, ПО "Маяк", вечером 20 апреля сообщила местная жительница.

Как рассказали "Уралинформбюро" в поисково-спасательной службе ГО, территория была немедленно оцеплена. Снаряд проверили полицейские. Заряда в нем не оказалось.

В пресс-службе управления МВД ЗАТО не смогли прокомментировать информацию.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×