Опасное место оцепили.

В поселке Новая Теча Озерского городского округа обнаружен противотанковый гранатомет. Об опасной находке в окрестностях крупнейшего ядерного объекта, ПО "Маяк", вечером 20 апреля сообщила местная жительница.

Как рассказали "Уралинформбюро" в поисково-спасательной службе ГО, территория была немедленно оцеплена. Снаряд проверили полицейские. Заряда в нем не оказалось.

В пресс-службе управления МВД ЗАТО не смогли прокомментировать информацию.