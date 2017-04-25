Жители бьют тревогу.

В Зауралье пришла "большая вода". В некоторых районах Курганской области реки приблизились к опасным отметкам, передает "Уралинформбюро".

Так, уровень Тобола в Кургане за минувшие сутки достиг 486 сантиметров (+6). Еще больший подъем зарегистрирован в Звериноголовском районе - до 806 сантиметров (+24) при критической отметке в 1060 сантиметров.

До жилых домов вода пока не добралась, однако жители делятся в соцсетях фотографиями ушедших под воду дорог, оперативные службы говорят о затоплении подъезда к мосту.

Впрочем, спасатели призывают не паниковать. "В ближайшие 2-3 суток в районе села Звериноголовское ожидается прохождение пика половодья, увеличение площади затопления пойменных участков, подтопление низководных участков автомобильных дорог. Максимальный рост уровней в створах гидропостов по реке Тобол составит до 40 – 60 сантиметров, по отдельным участкам наблюдения до 80 сантиметров", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС региона, добавив, что в целом паводковая обстановка на территории Зауралья стабильная.