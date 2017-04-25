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В Зауралье поезд переехал школьника24 апреля в 17:04

  • Текст

Он шел по путям в наушниках.

Днем 22 апреля 2017 года в Зауралье на станции Шумиха 16-летний подросток попал под грузовой поезд.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, школьник переходил железнодорожные пути по настилу. Он был в наушниках и не услышал звуковой сигнал, который подавал машинист. Со множественными травмами пострадавшего доставили в больницу. Он скончался, не приходя в сознание.

Следователи проводят проверку.

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