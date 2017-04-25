Она лежала прямо на асфальте.

В 13.30 24 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Викулова возле одного из магазинов прохожие нашли гранату.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, место вокруг подозрительного предмета оцепили. Во время проверки выяснилось, что граната не представляет опасности.