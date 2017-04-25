Он с разбега прыгнул в воду.

Днем 24 апреля 2017 года в Магнитогорске пациент психоневрологической больницы утонул в реке.

По данным местных СМИ, мужчина разбил окно в приемном покое и убежал в сторону Урала. Он с разбега прыгнул в воду. Двое прохожих бросились на помощь утопающему, однако когда мужчину достали из воды, он был уже мертв.

Получить официальный комментарий в полиции и следственном комитете на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.