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В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил пациентку24 апреля в 19:59

  • Текст

Ему грозит уголовная ответственность.

В Екатеринбурге фельдшер скорой помощи ударил 83-летнюю пациентку. Проводится служебная проверка.

Как рассказал журналистам главврач станции скорой медицинской помощи города Игорь Пушкарев, инцидент произошел вечером 23 апреля 2017 года на улице Пальмиро Тольятти. Пенсионерка вела себя неадекватно и мешала медикам. Когда фельдшер вставил ей катетер в вену, женщина ударила его по лицу. В ответ мужчина шлепнул ее по щеке, чтобы вывести из возбужденного состояния. В этот момент в комнату вошла дочь пенсионерки, она сообщила о случившемся в полицию.

Проверку организовала свердловская прокуратура. Как сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова, действиям фельдшера будет дана оценка с точки зрения профессиональной этики. Если вина медика будет установлена, ему грозит уголовная ответственность.

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