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Югорчанин на иномарке погиб в ДТП с мотоцикломСегодня в 10:02

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Байкер выжил.

24 апреля 2017 года около 21.00 в Нижневартовске на улице Индустриальной столкнулись Toyota и мотоцикл Kawasaki.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, на месте скончался 29-летний водитель иномарки. Байкера госпитализировали.

Обстоятельства аварии не уточняются. Однако, по словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель Toyota - он пересек двойную сплошную полосу и не уступил дорогу байкеру.

"Не пропустил мотоциклиста, за что и поплатился жизнью", "Водитель авто, мог в телефон смотреть, когда ПОВОРАЧИВАЛ. Пилота мото знаю лично и видел его манеру езды. Он аккуратно ездит, держит дистанции, не рискует. Раз такое случилось, а судя по повреждениям, то мот въехал прямо в тачку и Костя вообще никак не успел среагировать. Т.е. водитель убил сам себя, намеренно нарушив ПДД (там двойная), и Костю в больницу положил..."- пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

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