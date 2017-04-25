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Екатеринбуржцев напугала стрельба на овощебазе №4Сегодня в 10:23

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Полиция пока не комментирует.

Утром 25 апреля 2017 года в Екатеринбурге на скандально известной овощебазе №4 произошли массовые беспорядки. В конфликте принимали участие несколько десятков человек. По некоторым данным, были слышны выстрелы.

Беспорядки вызвал визит нового конкурсного управляющего - женщина должна провести процедуру банкротства. С ее слов, на овощебазе продолжают незаконную торговлю, не перечисляя налоги при долге в 224 миллиона рублей. Когда женщина прибыла на территорию овощебазы, начались волнения. Их пресекли прибывшие полицейские.

Сейчас проверяются все факты, изложенные в заявлении конкурсного управляющего.

"В финансовые споры собственников органы внутренних дел не вмешиваются. Задача полиции – обеспечить охрану общественного порядка. И в последующем все действия полиции будут осуществляться в строгом соответствии с законом и по согласованию с прокуратурой, дабы исключить приоритет какой-либо из сторон", - сказал "Уралинформбюро" руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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