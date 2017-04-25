Прямо на проезжую часть.

В Перми на улице Крисанова инвалид-колясочник выпал из машины такси. Снимки разместили в соцсетях очевидцы.

По их словам, молодой человек в сопровождении матери ехал в психоневрологический диспансер на Петропавловскую. Мужчина вел себя неадекватно, не желая проходить лечение. В конце концов он открыл дверь и вывалился на проезжую часть.

Таксист предложил его матери все же довезти их до места, но та отказалась. Тогда водитель достал инвалидную коляску, посадил в нее буйного пассажира и уехал, передает "Уралинформбюро".