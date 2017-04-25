Ребенок - в больнице.

Вечером 24 апреля 2017 года в Челябинске на улице Академика Сахарова 38-летний водитель УАЗа сбил на пешеходном переходе 7-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, ребенка госпитализировали. Какие именно травмы получил школьник, не уточняется.

Следует отметить, что водитель за прошедший год 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.