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Челябинец на УАЗе сбил на "зебре" 7-летнего мальчикаСегодня в 10:55

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Ребенок - в больнице.

Вечером 24 апреля 2017 года в Челябинске на улице Академика Сахарова 38-летний водитель УАЗа сбил на пешеходном переходе 7-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, ребенка госпитализировали. Какие именно травмы получил школьник, не уточняется.

Следует отметить, что водитель за прошедший год 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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