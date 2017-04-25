Девочку госпитализировали.

Вечером 24 апреля 2017 года в Челябинске на улице Чайковского столкнулись Mitsubishi Colt и Hyundai Getz. От удара корейская иномарка отлетела на тротуар, где шла 15-летняя девочка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновницей аварии стала 24-летняя девушка - водитель Mitsubishi. При совершении разворота она не уступила встречному авто.

Школьницу госпитализировали. Также медпомощь понадобилась автоледи.