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В Челябинске после ДТП иномарка отлетела на школьницуСегодня в 10:41

  • Текст

Девочку госпитализировали.

Вечером 24 апреля 2017 года в Челябинске на улице Чайковского столкнулись Mitsubishi Colt и Hyundai Getz. От удара корейская иномарка отлетела на тротуар, где шла 15-летняя девочка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновницей аварии стала 24-летняя девушка - водитель Mitsubishi. При совершении разворота она не уступила встречному авто.

Школьницу госпитализировали. Также медпомощь понадобилась автоледи.

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