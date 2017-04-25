Требуя выплатить зарплату.

В Сургуте на строящемся объекте ГСК на улице Гагарина мужчина встал на стрелу башенного крана и угрожает покончить с собой, если ему не выплатят зарплату. Видео с места событий выложены в группе "К-Информ" "ВКонтакте".

Личность мужчины, его место работы и сумма долга перед ним пока не уточняется. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Сургуту, на месте действуют сотрудники полиции и МЧС.