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В Сургуте мужчина угрожает спрыгнуть с башенного кранаСегодня в 10:50

  • Текст

Требуя выплатить зарплату.

В Сургуте на строящемся объекте ГСК на улице Гагарина мужчина встал на стрелу башенного крана и угрожает покончить с собой, если ему не выплатят зарплату. Видео с места событий выложены в группе "К-Информ" "ВКонтакте".

Личность мужчины, его место работы и сумма долга перед ним пока не уточняется. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Сургуту, на месте действуют сотрудники полиции и МЧС.

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