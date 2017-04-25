Ночью.

В ночь на 25 апреля 2017 года в Екатеринбурге в трех многоэтажках полыхали лифты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Первое сообщение поступило в 3.17. В 16-этажке на Боровой загорелась лифтовая кабина на 1 этаже. Огонь охватил 1 квадратный метр. Спустя час пожар был потушен.

В 3.30 на улице Вилонова загорелся лифт на 3 этаже 18-этажного дома. Огонь потушили через час.

Самый крупный пожар произошел в 3.55. На бульваре Денисова-Уральского в девятиэтажке загорелся лифт на 1 этаже. Пламя охватило 7 "квадратов". Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей. С пожаром справились в 5.07.