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В трех екатеринбургских многоэтажках полыхали лифтыСегодня в 11:20

Ночью.

В ночь на 25 апреля 2017 года в Екатеринбурге в трех многоэтажках полыхали лифты, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Первое сообщение поступило в 3.17. В 16-этажке на Боровой загорелась лифтовая кабина на 1 этаже. Огонь охватил 1 квадратный метр. Спустя час пожар был потушен.

В 3.30 на улице Вилонова загорелся лифт на 3 этаже 18-этажного дома. Огонь потушили через час.

Самый крупный пожар произошел в 3.55. На бульваре Денисова-Уральского в девятиэтажке загорелся лифт на 1 этаже. Пламя охватило 7 "квадратов". Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей. С пожаром справились в 5.07.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Это очень опасно! Сегодня в 13:16

Подонки выпускают газ из баллончиков (может быть от зажигалок) в лифты, а также около квартир. Потом при срабатывании какого-то контакта в электросхеме лифта может проскочить искра, от которой воспламеняется газ, вот и причина пожара. И теперь представьте, зашёл человек в такой наполненный газом лифт, нажал кнопку и всё...оказался запертый в пламени. Тоже самое около квартир, человек нажимает кнопку звонка и газ воспламеняется. От такого газа, даже если он и не успел воспламениться, люди травятся, как от угарного газа, кто-то может и умереть. А скорая помощь, которая под розькой, конечно, отмазывается:"Ну это от магнитных бурь, бури магнитные, много вызовов, ничего страшного"

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