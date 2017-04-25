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Тюменец на Infiniti сбил 8-летнего мальчикаСегодня в 12:16

  • Текст

На "зебре".

24 апреля 2017 года в Тюмени на улице Максима Горького водитель Infiniti сбил на пешеходном переходе 8-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, ребенка доставили в больницу с травмами головы, бедра и голени.

Обстоятельства аварии выясняются.

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