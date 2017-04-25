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В Зауралье рабочий выстрелил огнетушителем из гаубицы и погибСегодня в 12:23

  • Текст

Он получил ранение головы.

В Курганской области проводится проверка по факту гибели рабочего ОАО "Целинное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной госинспекции труда, электрогазосварщик обнаружил на территории предприятия списанную артиллерийскую гаубицу. Он решил опробовать ее и изготовил самодельный снаряд - огнетушитель со смесью карбида и воды. При взрыве огнетушителя в дуле гаубицы рабочий получил смертельное ранение головы.

Сейчас устанавливаются лица, допустившие нарушение требований охраны труда.

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