Он получил ранение головы.

В Курганской области проводится проверка по факту гибели рабочего ОАО "Целинное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной госинспекции труда, электрогазосварщик обнаружил на территории предприятия списанную артиллерийскую гаубицу. Он решил опробовать ее и изготовил самодельный снаряд - огнетушитель со смесью карбида и воды. При взрыве огнетушителя в дуле гаубицы рабочий получил смертельное ранение головы.

Сейчас устанавливаются лица, допустившие нарушение требований охраны труда.