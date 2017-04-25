В истории разбирается полиция.

В челябинском лицее один первоклассник едва не задушил другого. Пострадавшего 8-летнего мальчика давно третировали одноклассники, не раз доходило до рукоприкладства. В этот раз, если бы не подоспела учитель, все могло закончится плохо.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД России по Челябинску, родители пострадавшего мальчика уже написали заявление в полицию. Проводится проверка.