Пострадали два работника.

25 апреля на складе завода PepsiCo в городе Лебедяни (Липецкая область) рухнула кровля. Несерьезные травмы получили два работника. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МЧС. Причины ЧП пока не называются.

Близлежащие улицы затопило соком из поврежденных коробок (завод производит продукцию под брендами "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана"). Проезжающие машины погружаются в сладкие реки по кузов. Как сообщил журналистам представитель PepsiCo, афишировать сумму убытка компания не будет.