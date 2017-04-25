×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пятерых тюменцев ошпарило кипятком из лопнувших трубСегодня в 16:54

  • Текст

Трое из них госпитализированы.

25 апреля 2017 года пятеро тюменцев обожглись кипятком, хлынувшим из лопнувшей теплотрассы. Трое из них госпитализированы. Как сообщили "Уралинформбюро" в ОКБ №1, у всех пациентов - ожоги ног. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Коммунальные сети лопнули на Максима Горького, Республики, Геологоразведчиков, Севастопольской и в районе перекрестка Пермякова - 50 лет Октября. Аварии произошли во время плановых испытаний, проводимых УТСК.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, по данным фактам сейчас проводится доследственная проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×