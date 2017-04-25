Трое из них госпитализированы.

25 апреля 2017 года пятеро тюменцев обожглись кипятком, хлынувшим из лопнувшей теплотрассы. Трое из них госпитализированы. Как сообщили "Уралинформбюро" в ОКБ №1, у всех пациентов - ожоги ног. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Коммунальные сети лопнули на Максима Горького, Республики, Геологоразведчиков, Севастопольской и в районе перекрестка Пермякова - 50 лет Октября. Аварии произошли во время плановых испытаний, проводимых УТСК.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, по данным фактам сейчас проводится доследственная проверка.