Непогода не покинет край до конца дня.

25 апреля 2017 года в Перми разбушевался шторм. Ураганный ветер повалил на землю автобусную остановку на улице Щербакова, а также снес светофор на перекрестке улиц Декабристов и Советской Армии, пишут пользователи соцсетей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью, непогода не покинет край до конца дня. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Гражданам рекомендуют не подходить к линиям электропередач, рекламным щитам и деревьям. Водителям советуют избегать резких маневров на дорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.