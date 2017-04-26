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В Перми ураганный ветер снес остановку и светофор25 апреля в 19:29

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Непогода не покинет край до конца дня.

25 апреля 2017 года в Перми разбушевался шторм. Ураганный ветер повалил на землю автобусную остановку на улице Щербакова, а также снес светофор на перекрестке улиц Декабристов и Советской Армии, пишут пользователи соцсетей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью, непогода не покинет край до конца дня. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Гражданам рекомендуют не подходить к линиям электропередач, рекламным щитам и деревьям. Водителям советуют избегать резких маневров на дорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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