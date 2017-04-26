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В ДТП на тюменской трассе погиб мужчина25 апреля в 18:44

  • Текст

Его спутница госпитализирована.

Вечером 25 апреля 2017 года на 15 километре трассы Тюмень – Боровский – Богандинский произошло смертельное ДТП. Снимки с места происшествия выложили пользователи соцсетей, передает "Уралинформбюро".

По данным областной Госавтоинспекции, во время совершения обгона водитель Mitsubishi по касательной столкнулся с автомобилем BYD, который двигался в попутном направлении. После этого его отбросило на встречный DAF.

Владелец Mitsubishi скончался на месте. Его пассажирка госпитализирована.

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