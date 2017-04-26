С помощью которой рабочие мыли фасад магазина.

25 апреля 2017 года в Челябинске в районе перекрестка Энгельса - Ленина рухнула автовышка, с помощью которой рабочие мыли фасад магазина. В результате происшествия пострадала девушка.

В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту "Уралинформбюро" подтвердили факт ЧП. "Сейчас выясняем подробности", - сказали там.