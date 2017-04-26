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В Екатеринбурге оцепили военно-следственный отдел ЦВО25 апреля в 19:15

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Полицейские пока не поясняют - почему.

В Екатеринбурге полицейские оцепили участок улицы Хохрякова, где располагается 58-ой военно-следственный отдел управления СКР по Центральному военному округу. Об этом рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" пояснили, что рядом со зданием были оставлены пакеты. Они вызвали подозрение у горожан, и те сообщили о находке в полицию. На место выезжали сотрудники отдела №5. Во время проверки оказалось, что сумки никакой опасности не представляют.

Стоит добавить, что сегодня утром из-за подозрительного предмета полицейские заблокировали станцию метро "Уральская". Позже выяснилось, что причиной переполоха стала детская сумочка.

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