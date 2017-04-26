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Челябинцы обвинили школьного учителя в избиении сына25 апреля в 19:27

  • Текст

У мальчика - сотрясение мозга.

В Челябинске родители ученика 2 класса школы №22 обвинили преподавателя в избиении сына.

По их словам, ребенок якобы отвлекся во время урока. Это не понравилось учителю, и она набросилась на мальчика. Он получил сотрясение мозга. Между тем, преподаватель утверждает, что школьник сам споткнулся и упал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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