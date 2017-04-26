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В Екатеринбурге полицейские стянули силы к станции метро "Ботаническая"25 апреля в 20:01

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Там же находятся и пожарные.

В Екатеринбурге к станции метро "Ботаническая" стянуты сотрудники полиции и пожарные.

С чем именно это связано - пока непонятно. В пресс-службе регионального ГУ МВД "Уралинформбюро" пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Не исключено, что горожане вновь сообщили в полицию о подозрительном предмете. Сегодня в уральской столице дважды проверяли подобные звонки. Утром правоохранители организовывали оцепление на станции метро "Уральская", а вечером они обследовали пакеты рядом со зданием военно-следственного отдела ЦВО на улице Хохрякова.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге оцепили военно-следственный отдел ЦВО

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