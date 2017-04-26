На Юго-Западе.

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли "ГАЗель", припаркованную во дворе между домами №31/2 и 29а на улице Волгоградской. Происшествие случилось ночью 25 апреля, когда в машине никого не было. У автомобиля разбито боковое стекло.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД, по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.