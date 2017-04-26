×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пермячка попала под колеса автобуса на остановкеСегодня в 11:09

  • Текст

Она получила тяжелые травмы.

Вечером 25 апреля 2017 года в Перми на улице Гусарова 81-летняя женщина попала под колеса автобуса, когда выходила из него. Водитель начал движение с открытыми дверями.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, пенсионерка госпитализирована с тяжелыми травмами. Проводится проверка.

Следует напомнить, что аналогичное ДТП произошло в сентябре 2016 года в Тюмени на улице Республики. Водитель автобуса отъехал от остановки с открытыми дверями, не заметив выходивших 81-летнего мужчину и 88-летнюю женщину. Пенсионеры выпали из автобуса и ударились головами о брусчатку. Через несколько дней оба скончались в больнице. В апреле 2017 года водителя отправили на 3,5 года в колонию.

Новости по теме:
В Тюмени водитель автобуса сел на 3,5 года за гибель пассажиров

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×