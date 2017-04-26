Она получила тяжелые травмы.

Вечером 25 апреля 2017 года в Перми на улице Гусарова 81-летняя женщина попала под колеса автобуса, когда выходила из него. Водитель начал движение с открытыми дверями.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, пенсионерка госпитализирована с тяжелыми травмами. Проводится проверка.

Следует напомнить, что аналогичное ДТП произошло в сентябре 2016 года в Тюмени на улице Республики. Водитель автобуса отъехал от остановки с открытыми дверями, не заметив выходивших 81-летнего мужчину и 88-летнюю женщину. Пенсионеры выпали из автобуса и ударились головами о брусчатку. Через несколько дней оба скончались в больнице. В апреле 2017 года водителя отправили на 3,5 года в колонию.

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