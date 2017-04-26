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В Челябинске скончался попавший в ДТП байкерСегодня в 12:16

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Он въехал в Toyota на полном ходу.

Челябинские врачи не смогли спасти водителя мотоцикла Suzuki Сергей Абрамов, госпитализированного накануне после столкновения с Toyota Corolla. Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель сообщества мотоциклистов "Мото Челябинск. KTeam" Сергей Вохминцев, байкер скончался утром 26 апреля от множественных травм.

"Конечно, будет разбирательство. Предварительно мы считаем, что виноват водитель Toyota, но основной вердикт вынесет ДПС", - пояснил Вохминцев.

Авария произошла поздним вечером 25 апреля на улице Братьев Кашириных у дома №89. Мотоциклист ехал к центру со стороны северо-запада. Водитель Toyota поворачивал во двор, перегородив дорогу ехавшему на полном ходу байкеру. Удара Suzuki хватило, чтобы развернуть автомобиль.

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