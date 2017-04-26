На Таватуйской.

25 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Таватуйской неизвестный обстрелял две припаркованные иномарки.

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" подтвердили, что приехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила два Ford Focus с поврежденными стеклами. Однако следов стрельбы не было, гильзы не найдены.

Владельцы иномарок написали заявления в правоохранительные органы. Сейчас выясняется, как были повреждены авто. Полицейские проводят поквартирный обход.