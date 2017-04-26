Ее спасли сотрудники ГИБДД.

На 10 километре трассы Ревда-Дегтярск-Курганово женщина-водитель Peugeot не справилась с управлением и вылетела с дорогу в реку, которая протекает вдоль проезжей части.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, несмотря на небольшую глубину водоема, самостоятельно автоледи выбраться из салона не смогла. Ее спасли проезжающие мимо сотрудники ГИБДД.

Полицейские прибегли к помощи водителя грузовика. Тросом они зацепили иномарку и подтянули ее к берегу.

Женщина в аварии не пострадала.