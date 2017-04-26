И протаранил дом.

26 апреля в Сатке на улице Карла Маркса напротив школы №13 грузовик сбил первоклассника. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель пытался избежать столкновения и вывернул руль, но грузовик все же задел ребенка. При этом автомобиль опрокинулся и протаранил дом.

"Мальчик посмотрел только в сторону Площади 1 Мая, я не успела ему крикнуть "Стой" он побежал. Он аж подлетел", - пишет свидетель аварии Дарья Фокина (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в Госавтоинспекции на момент публикации новости не удалось.