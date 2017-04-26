Он был инфицирован с рождения.

На Ямале умер ВИЧ-инфицированный ребенок. По информации СМИ, 5-летний мальчик скончался еще 18 апреля. Он был инфицирован с самого рождения.

По данному факту начата доследственная проверка. Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу, заявила старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

По ее результатам будет принято процессуальное решение, передает "Уралинформбюро".