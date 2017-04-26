×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Лабытнанги 5-летний мальчик умер от ВИЧСегодня в 19:30

  • Текст

Он был инфицирован с рождения.

На Ямале умер ВИЧ-инфицированный ребенок. По информации СМИ, 5-летний мальчик скончался еще 18 апреля. Он был инфицирован с самого рождения.

По данному факту начата доследственная проверка. Тело ребенка направлено на судмедэкспертизу, заявила старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова.

По ее результатам будет принято процессуальное решение, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×