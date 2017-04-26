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В Тюмени двое неизвестных на "мерсе" похитили мужчинуСегодня в 19:47

  • Текст

Правоохранители ищут свидетелей.

Следователи ищут свидетелей похищения человека в Тюмени. Инцидент произошел 14 марта 2017 года у дома №68 по улице Профсоюзной.

Из Mercedes-Benz G-Wagen вышел мужчина. Подойдя к одному из прохожих, он начал его избивать, а затем вместе с "напарником" затолкал избитого в автомобиль. После этого Mercedes-Benz G-Wagen уехал в сторону улицы Республики.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном управлении СКР по Тюменской области, пока личности участников происшествия не установлены. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи ищут очевидцев инцидента, а также мужчину, в отношении которого совершили противоправные действия. Всю информацию просят сообщать по телефонам: 8 (904) 491-43-25, 8(3452) 45-28-44 и 45-28-48.

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