Правоохранители ищут свидетелей.

Следователи ищут свидетелей похищения человека в Тюмени. Инцидент произошел 14 марта 2017 года у дома №68 по улице Профсоюзной.

Из Mercedes-Benz G-Wagen вышел мужчина. Подойдя к одному из прохожих, он начал его избивать, а затем вместе с "напарником" затолкал избитого в автомобиль. После этого Mercedes-Benz G-Wagen уехал в сторону улицы Республики.

Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном управлении СКР по Тюменской области, пока личности участников происшествия не установлены. По данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи ищут очевидцев инцидента, а также мужчину, в отношении которого совершили противоправные действия. Всю информацию просят сообщать по телефонам: 8 (904) 491-43-25, 8(3452) 45-28-44 и 45-28-48.