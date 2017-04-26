У одной смяло крышу.

26 апреля 2017 года в Екатеринбурге на улице Амундсена, в районе пересечения с Объездной дорогой, произошло массовое ДТП. В аварию попали 4 машины.

По некоторым данным, один из автомобилей марки ВАЗ въехал в грузовую "Газель", от удара у легковушки полностью смяло крышу.

По словам очевидцев, имеются пострадавшие. На место прибыли медики и сотрудники ГИБДД.

Из-за ДТП возникла пробка, передает "Уралинформбюро".