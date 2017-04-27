Экипаж о нем не знал.

Причиной крушения Ту-154, принадлежавшего Минобороны РФ, в декабре 2016 года был перегруз, сообщает "Газета.Ru".

По данным издания, взлетный вес составлял порядка 110 тонн, хотя по нормам не должен превышать 98 тонн. Экипаж не был извещен об этом, поэтому при взлете учитывал нормативные показатели.

Согласно информации с бортовых самописцев, судно было перегружено (до 99,6 тонн) уже при вылете с подмосковного аэродрома Чкаловский, а в Адлере топливные баки самолета наполнили по максимуму – на 35,6 тонн.

О том, что экипаж не был осведомлен о лишнем весе, говорят его действия: закрылки были убраны на высоте 150 метров и на скорости 345 километров в час. Как отмечают эксперты, с учетом перегруза эти действия следовало производить на более высокой скорости.

Ту-154 разбился утром 25 декабря в нескольких километрах от Сочи. На его борту находились 92 человека. В том числе 64 артиста коллектива ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащих, 9 журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда". Также в самолете летела глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. В результате крушения никто не выжил, передает "Уралинформбюро".