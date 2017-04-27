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На Сибирском тракте в Екатеринбурге грузовик протаранил столбСегодня в 08:14

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Водитель уснул за рулем.

В ночь на 27 апреля на 10 километре Сибирского тракта в Екатеринбурге грузовик Peugeot протаранил фонарный столб. Машина двигалась в сторону Птицефабрики, водитель уснул за рулем, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова".

Грузовик получил серьезные механические повреждения. Водитель в аварии не пострадал.

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