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В Екатеринбурге закрыли две станции метроСегодня в 10:27

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Из-за угрозы взрыва.

27 апреля около 9.00 в Екатеринбурге закрыли станции метро "Чкаловская" и "Ботаническая". Как сообщают очевидцы, в одном из вагонов найдена подозрительная сумка. Пассажиров немедленно эвакуировали, станции оцепили.

Сейчас поезда снова поехали. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области "Уралинформбюро" не удалось оперативно получить комментарий.

Стоит добавить, что в последнее время в Екатеринбурге чуть ли не каждый день полиция выезжает по сообщениям об угрозе взрыва. Так, 25 апреля блокировали станцию "Уральскую", а также перекрывали улицу Хохрякова в районе военно-следственного отдела ЦВО.

Меры безопасности на транспортных объектах повысили после теракта в подземке Санкт-Петербурга, где 3 апреля погибли 16 человек.

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