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В Челябинске в ОКБ №3 избили фельдшера скоройСегодня в 11:04

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Кулаки распустили охранники.

26 апреля 2017 года в Челябинске в ОКБ №3 был избит мужчина.

Сотрудник "Службы перевозки пациентов", работающий по совместительству фельдшером скорой помощи, пришел в медучреждение, чтобы разместить рекламный стенд. У компании был заключен с больницей соответствующий договор. Однако работники ЧОП "Воевода", обеспечивающие охрану ОКБ, оказались не в курсе этого. Между охранниками и мужчиной завязался конфликт.

В результате потасовки фельдшера госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга и ушиб живота.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОКБ №3, сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции. Пока охранники не отстранены от работы.

В ЧОП "Воевода" "Уралинформбюро" не смогли прокомментировать происшествие: все сотрудники уехали для выяснения обстоятельств происшествия.

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