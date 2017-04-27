Второй участник ДТП - в больнице.

27 апреля 2017 года около 6.00 на 91 километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов возле поселка Цементный произошло смертельное ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе МО МВД России "Невьянский", водитель грузовика Hyundai Porter уснул за рулем и въехал во впереди идущий ЗИЛ КО-829А. Виновник аварии погиб на месте. Второй участник аварии госпитализирован.

Стоит добавить, что шофер Hyundai Porter сел за руль менее года назад. За это время он 11 раз привлекался к административной ответственности, ни один из штрафов он не оплатил.