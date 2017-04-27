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На Среднем Урале подростки на машине слетели с плотины в рекуСегодня в 15:33

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С высоты нескольких метров.

В Нижней Туре трое пьяных молодых людей на автомобиле упали с плотины. Hyundai Getz пробил ограждение и упал в бурную реку с высоты нескольких метров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, в машине был 19-летний водитель и два пассажира 17 и 18 лет. Троице удалось забраться на крышу автомобиля, откуда их сняли спасатели. Молодые люди получили переохлаждение, но медицинская помощь им не потребовалась.

Автомобиль остался в реке.

Машина принадлежит матери одного из пассажиров. Авто было в ремонте, женщина попросила приятелей сына проверить его готовность. Водительских прав у молодого гонщика не было. Теперь ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Фото: Подслушано в Нижней Туре/vk.com/secret_tura

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