С высоты нескольких метров.

В Нижней Туре трое пьяных молодых людей на автомобиле упали с плотины. Hyundai Getz пробил ограждение и упал в бурную реку с высоты нескольких метров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, в машине был 19-летний водитель и два пассажира 17 и 18 лет. Троице удалось забраться на крышу автомобиля, откуда их сняли спасатели. Молодые люди получили переохлаждение, но медицинская помощь им не потребовалась.

Автомобиль остался в реке.

Машина принадлежит матери одного из пассажиров. Авто было в ремонте, женщина попросила приятелей сына проверить его готовность. Водительских прав у молодого гонщика не было. Теперь ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Фото: Подслушано в Нижней Туре/vk.com/secret_tura