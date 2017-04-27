СКР опроверг версию о крушении самолета под Сочи из-за перегрузаСегодня в 16:05
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Экспертизы еще проводятся.
Следственный комитет России не подтвердил сведения о перегрузе рухнувшего под Сочи Ту-154, принадлежавшего Минобороны РФ.
"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов. Окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз", - пояснила "Уралинформбюро" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года в нескольких километрах от Сочи. Борт направлялся в сирийскую Латакию на новогодний концерт. На борту находились 92 человека, среди которых участники ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Все погибли.
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