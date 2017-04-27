Пострадали 6 человек.

Днем 27 апреля 2017 года в Челябинске на перекрестке Братьев Кашириных и Северо-Крымской столкнулись девять автомобилей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской УГИБДД, на месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, подробности ДТП будут станут известны позднее.

По данным местных СМИ, водитель Nissan X-TRAIL на большой скорости столкнулся по касательной с ВАЗ-2115. Возможно, у иномарки отказали тормоза. От удара "пятнадцатая" перевернулась и врезалась в маршрутку, а Nissan протаранил еще несколько авто. По последним данным, пострадали 6 человек.