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На Шпицбергене под лед ушли 9 россиян на снегоходахСегодня в 08:01

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Двое из них - в критическом состоянии.

27 апреля на Шпицбергене девять россиян на снегоходах провалились под лед. Все они найдены, сообщили ТАСС в Норвежском координационном спасательном центре.

Четверых пострадавших на вертолете доставили в больницу Лонгйира - крупнейшего населенного пункта на архипелаге, у остальных состояние удовлетворительное. Двое госпитализированных - в критическом состоянии. Решается вопрос об их доставке на материк в университетскую клинику города Тромсе, передает "Уралинформбюро".

Следует добавить, что пострадавшие туристы следовали в составе большой группы в Лонгйир из законсервированного шахтерского поселка Пирамида - одной из главных достопримечательностей Шпицбергена. ЧП произошло при пересечении пролива Темпель-фьорд.

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