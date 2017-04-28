На Шпицбергене под лед ушли 9 россиян на снегоходахСегодня в 08:01
- Текст
Двое из них - в критическом состоянии.
27 апреля на Шпицбергене девять россиян на снегоходах провалились под лед. Все они найдены, сообщили ТАСС в Норвежском координационном спасательном центре.
Четверых пострадавших на вертолете доставили в больницу Лонгйира - крупнейшего населенного пункта на архипелаге, у остальных состояние удовлетворительное. Двое госпитализированных - в критическом состоянии. Решается вопрос об их доставке на материк в университетскую клинику города Тромсе, передает "Уралинформбюро".
Следует добавить, что пострадавшие туристы следовали в составе большой группы в Лонгйир из законсервированного шахтерского поселка Пирамида - одной из главных достопримечательностей Шпицбергена. ЧП произошло при пересечении пролива Темпель-фьорд.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:01
На Шпицбергене под лед ушли 9 россиян на снегоходах
Двое из них - в критическом состоянии.27 апреля в 21:12
Экс-начальника антикоррупционного главка МВД посадили на 22 года
Сообщникам тоже век воли не видать.27 апреля в 20:08
Лучших космонавтов России разогнали из-за дряхлости
По версии Дмитрия Рогозина.27 апреля в 19:41
В московском штабе Ходорковского идет обыск
Накануне митингов против Путина.27 апреля в 18:47
Сотрудник пермского ГУФСИН попался на изнасиловании в бане
После бурного застолья.27 апреля в 18:43
Под Серовом прокуроры поехали проверять дорогу и увязли
Как в анекдоте.27 апреля в 18:28
100 000 свердловчан выйдут на первомайские митинги
Безалкогольные.27 апреля в 18:22
Совет ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга отмечает юбилей
На 30-летие пришло около 100 гостей.27 апреля в 18:21
"Режникелю" остался месяц
С июня – избушку на клюшку.27 апреля в 18:21
Суд выслушает последнее слово Соколовского 28 апреля
Повторной экспертизы роликов не будет.27 апреля в 18:11
Промышленности городов-спутников Екатеринбурга не хватает газа
Требуется 250 миллионов.27 апреля в 18:03
Капля в море: в метро Екатеринбурга вольют 100 миллионов
А надо бы 90 миллиардов.27 апреля в 17:50
В Екатеринбурге боксеры будут биться за чистоту
В рамках общегородского субботника.27 апреля в 17:46
Екатеринбуржцы скупают авто с рекордной скоростью
Продажи подскочили на треть.27 апреля в 17:39
Житель Соликамска выпрыгнул из окна с годовалой дочерью
Возбуждено дело.
Главные новости
- Сегодня в 08:01На Шпицбергене под лед ушли 9 россиян на снегоходах
- 27 апреля в 17:39Житель Соликамска выпрыгнул из окна с годовалой дочерью
- 27 апреля в 15:39Суд вынесет приговор банде Тропиканки 17 мая
- 27 апреля в 13:41Вот вам и реформа МЧС: жертвы бойни в Югре не дождались спасателей
- 27 апреля в 11:33Россиянам обещают "скостить" ипотечную ставку до 10%
Аналитика
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.