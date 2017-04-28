Столкнулись две легковушки.

Вечером 27 апреля 2017 года на 31 километра трассы Сургут - Лянтор (Сургутский район) столкнулись Lada Kalina и Toyota Camry.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал водитель отечественной легковушки - он не справился с управлением. Мужчина и его пассажир скончались на месте.

Устанавливаются личности погибших и обстоятельства аварии.