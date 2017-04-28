Причина выясняется.

27 апреля 2017 года в Тюмени на улице Республики загорелся элитный стриптиз-клуб "Гарем". Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 13.05. Огонь охватил 15 "квадратов". На тушение выезжали 20 человек и 7 единиц техники. Пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются.